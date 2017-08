Polícia prende nove em operação contra o crime organizado em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 22/08/2017 12:33:14

As polícias Civil e Militar prenderam ontem (21) nove suspeitos de manter ligações com o crime organizado na região do Juruá. Dois menores de idade e uma escopeta foram apreendidos na operação, que cumpriu quatro mandados judiciais no bairro da Lagoa, um dos mais violentos de Cruzeiro do Sul. Cerca de vinte homens da Polícia Civil e da COE (Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar) participaram da ação.

Um dos presos na operação é acusado de ter participado, no dia 10 de agosto, do homicídio de Wanderson Martins de Souza, de 38 anos. Ele visitava Cruzeiro do Sul pela primeira vez e teve a cabeça e uma das pernas decepadas a golpes de facão ao entrar no bairro da Lagoa para visitar um parente. O sobrinho de Wanderson, de 16 anos, também foi atacado por um grupo de homens e sofreu ferimentos graves. O adolescente precisou passar por cirurgia devido à gravidade das lesões.

A ação policial foi coordenada pelo delegado Elton Futhygami. Ele afirmou que a operação é uma resposta das forças de segurança do Estado à atuação dos criminosos na região.