Policia militar frustra roubo de motocicletas e prende grupo criminoso em Sena

Da redação ac24horas 22/08/2017 11:12:44

Após cerco policial, mobilizado pela Central de Operações Policiais Militares (Copom), policiais do 8° batalhão prenderam nessa segunda-feira, 21, dois agentes que haviam roubado duas motos no quilômetro 62, sentido ao município de Sena Madureira. A ação policial que, ainda, culminou na apreensão de três armas de fogo e condução de mais três suspeitos iniciou a partir do quilômetro três da rodovia, por meio de um acompanhamento.

De acordo com a guarnição, após terem recebido as informações referentes ao roubo dos veículos, foi montada uma barreira policial no entorno da cidade e, depois da visualização das motocicletas sob a condução dos suspeitos, iniciado um acompanhamento policial que findou no abandono, por um dos autores, de uma das motocicletas a fim de evadir-se da abordagem dos militares e posterior prisão.

Os policiais militares, quando em patrulhamento a pé nas imediações da rodovia, constataram a presença de um dos autores que, sem resistir, entregou-se à guarnição. Com ele, foi apreendido uma escopeta, calibre 28, e um revólver, calibre 38, além das munições para utilização no armamento e apreensão de um dos veículos roubados.

APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, PM PRENDE MAIS TRÊS SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO COM O ROUBO*

A guarnição estava em deslocamento até a delegacia da Polícia Civil, para a apresentação de um dos autores do roubo quando, através de uma denúncia realizada via Copom, foi delatado que um veículo Celta, de cor vermelho, estaria dando fuga a um dos meliantes que havia, juntamente com Leandro Santos de Lima, o autor preso em flagrante pela guarnição após a “fuga”, realizado o roubo das motocicletas.

Depois de se deslocarem até o local mencionado pelo denunciante, os militares conseguiram prender Carlessandro da Silva, de 23 anos, ainda sob posse de um revólver calibre 38 e da moto, que havia se evadido da abordagem policial após o roubo, e conduzir o condutor e os passageiros do veículo Celta, de cor vermelho, que, segundo o denunciante, iria prestar “fuga” aos autores do delito.

Todos os envolvidos no crime, os veículos e as armas de fogo, foram encaminhados para a delegacia da Policia Civil do município de Sena Madureira, pelo cometimento dos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, favorecimento pessoal e associação criminosa.