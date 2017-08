Plácido de Castro e Xapuri contratam empresa de eventos e vão gastar R$ 1,3 milhão em festas

Da redação ac24horas 22/08/2017 11:37:46

A tão propalada crise financeira parece não ter chegado aos pequenos municípios do Vale do Rio Acre, notadamente nas prefeituras de Xapuri e Plácido de Castro. Afinal, juntas, as duas prefeituras vão gastar mais de R$ 1,3 milhão na contratação de uma mesma empresa para atuar na promoção de festas e eventos nas cidades.

O primeiro contrato com a empresa registrada no CNPJ sob nº 06.195.794/0001-72 foi realizado pela Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, cuja contratação pode ser vista no Extrato do Contrato Nº 022/2017 Objeto, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

O contrato revela ser para a “contratação de empresa especializada em prestação de serviços, de planejamento e organização de eventos em geral, serviços correlacionados e suporte, compreendendo: o planejamento operacional, a organização, coordenação, execução e o acompanhamento, incluindo sonorização, iluminação e palco até a finalização de todas as atividades”.

A fonte de recursos para o pagamento dos R$ 651.000,00 é “Recursos Próprios/Convênio” e o contrato tem vigência de 12 meses a partir da data da assinatura: 29/03/2017.

Xapuri vai na onda

A promoção de eventos, com toda a estrutura por parte da empresa, contaminou a prefeitura Xapuri, pois esta aproveitou a licitação de Plácido de Castro e pegou “carona”, assinando o “Termo de Adesão à ata de registro de preço, oriunda do pregão presencial por SRP N.º 008/2017”.

Com isso, a mesma empresa promotora de eventos vai receber os mesmos R$ 651 mil para prestar os “serviços de planejamento e organização de eventos em geral, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Xapuri, registrado pela ARP nº 008/2017”. O documento foi assinado no dia 09 de agosto e também é válido por 12 meses a partir da assinatura e publicação.

Desde a semana passada o ac24horas tenta contactar os prefeitos responsáveis pelas contratações, mas até a publicação desta matéria, nenhum atendeu as ligações. O Espaço está aberto para os envolvidos.