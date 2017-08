Oposicionista Jairo Carvalho critica administração de Vagner Sales na Assembleia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 22/08/2017 12:27:25

Apesar de integrar o bloco de oposição, o deputado Jairo Carvalho (PSD), que integra o grupo político do senador Sérgio Petecão (PSD), alfinetou a administração do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), durante um pronunciamento na tribuna da Aleac, na manhã desta terça-feira (22).

As críticas aconteceram após Vagner Sales declarar apoio à pré-candidatura do de Márcio Bittar (PMDB), que anunciou que concorre disputa ao Senado, nas eleições 2018. Sales foi um dos apoiadores de Sérgio Petecão, quando o líder do PSD concorreu e ganhou uma das cadeiras de senador pelo Acre.

Ao anunciar seu pronunciamento, Jairo Carvalho elogiou o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB). “Quero elogiar o prefeito Ilderlei Cordeiro, que pegou uma prefeitura quebrada e em menos de sete meses está fazendo um excelente trabalho, pavimentando e limpado a cidade”.