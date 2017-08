Partidos de Oposição sentam e decidem que o debate sobre o vice acontecerá em 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 22/08/2017 19:37:48

Durante uma reunião que aconteceu no final da tarde desta terça-feira (22), com todos os líderes de partidos que integram o bloco de oposição, foi batido o martelo que as escolha do pré-candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP) acontecerá apenas em 2018. A reunião foi organizada pelo presidente do Partido Progressista, José Bestene, após especulações por veículos de comunicação, sobre uma suposta escolha de um nome por Gladson Cameli.

“Formaremos um Conselho Político comandado pelo senador Gladson Cameli que falará em nome da oposição a partir de agora. Os partidos que quiserem indicar nomes para compor como vice, devem construir essa relação dentro de um projeto político debatido com todas as siglas da oposição e comprometido com os interesses coletivos da sociedade. Essa foi a decisão mais acertada e correta entre todos os partidos. Esse perfil do vice sairá do momento em que todos estarão unidos”, disse Bestene.

O evento contou com a participaram de 14 partidos que teriam fechado questão em torno da proposta de prolongar o debate da escolha de um nome técnico para ajudar uma possível administração de Gladson Cameli. Os representeastes de PP, PTB, PSD, PSDB, PPS, SD, PMDB, PR, PSC, PMN, PSL e PEN acataram os posicionamentos de José Bestene. O DEM de Tião Bocalom não estava presente.