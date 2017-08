Major Rocha afirma: vou votar e trabalhar contra a aprovação de recursos públicos em eleição

Da redação ac24horas 22/08/2017 17:07:28

O deputado federal Major Rocha (PSDB) negou veementemente na manhã desta terça-feira (22) ser favorável a aprovação de um fundo eleitoral com recursos públicos para bancar as campanhas dos candidatos a cargos eletivos em 2018. O parlamentar disse que não só vai votar contra a aprovação de tal fundo como vai trabalhar contra a aprovação.

Em programa semanal divulgado em várias rádios do Estado, Rocha destacou a sua opinião contrária ao financiamento público de campanhas eleitorais, principalmente em um momento de grave crise financeira: “O país tem hoje 16 milhões de desempregados e querem gastar quase R$ 4 bilhões para financiar campanhas de políticos? Não concordo com isso. É um tapa na cara do cidadão de bem”.

Rocha destacou não ser possível compactuar com o gasto de tanto dinheiro em uma momento onde faltam recursos para a saúde, educação e segurança: “Não posso aceitar este abuso com o dinheiro do povo e vou trabalhar contra a aprovação desse gasto absurdo”.

Além disso, o parlamentar acreano destacou o fato do dinheiro acabar sendo gerido por um pequeno grupo de líderes partidários, muitos dos quais envolvidos em escândalos e esquemas de corrupção. “Minha posição é pública: voto contra o fundo eleitoral e vou fazer de tudo para que não seja aprovado”, complementou.

Mas o deputado tucano se disse a favor do “Distritão”, onde o povo vai saber em quem está votando: “Nesse novo sistema os 24 candidatos mais votados para a Assembleia Legislativa do Estado Acre [Aleac] e os oito mais votados para a Câmara Federal vão ser os eleitos, independente de continhas. E o povo saberá de antemão e de forma clara quem são eles”.