Mais de 9 mil veículos foram financiados no Acre neste ano de 2017, diz Sistema

Da redação ac24horas 22/08/2017 11:16:01

O estado do Acre totalizou 9.077 veículos financiados de janeiro a julho, avanço de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados, considerando unidades novas e usadas.

O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBOVESPA, uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina. A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

No acumulado do ano, as vendas a crédito de automóveis leves somaram 5.637 unidades, crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

A região Norte somou 155.245 veículos financiados no acumulado do ano até julho, queda de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Deste total, os automóveis leves foram responsáveis por 97.900 das operações, enquanto as vendas financiadas de motos somaram 52.791 unidades.

O total de veículos financiados no Brasil no acumulado do ano somou 2.846.605 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 7,8% em relação ao mesmo período de 2016. Desse total, as vendas a crédito de veículos novos atingiram 994.214 unidades, enquanto os usados chegaram a 1.852.391.