Jenilson intercede e Sesacre vai convocar 300 profissionais que passaram em concurso

Da redação ac24horas 22/08/2017 19:47:52

Após várias reuniões entre o sindicato dos Técnicos e Enfermeiros do Acre e o governo do Estado, intermediada pelo deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB), veio a boa notícia: a secretaria de saúde vai contratar 300 profissionais de enfermagem no mês de setembro. A garantia foi dada pelo secretário da pasta, Gemil Júnior, nesta tercç-feira (22).

O Spate vinha dialogando com o governo. Na semana passada, os sindicalistas se reuniram com a comissão de saúde da ALEAC para pedir a contratação dos aprovados no certame e a pauta foi levada por Jenilson à Casa Civil.

Para a presidente do SPATE, Rosa Nogueira, este ato do governo de contratar os profissionais é uma vitória da categoria que batalhou unida por isso.

O secretário de saúde, Gemil Júnior, destacou que com essas contratações, o governo de Sebastião Viana chegará a marca de três mil concursados na sua gestão. O gestor salientou ainda, que poderá ser contratado mais gente, e que todos aprovados em 2013 e 2014 serão contratados dentro do prazo.

O deputado Jenilson Leite, comemorou a decisão do governo, dando ênfase na importância de haver diálogo. ” É uma notícia para comemorarmos. Porque serão 300 pais de famílias empregados, contribuindo com a saúde dos acreanos. Também devemos destacar a importância de sempre buscarmos dialogar para que sejamos vitoriosos na luta por um Acre melhor, parabéns ao governador Tião Viana pela decisão”, ressaltou.