Grupo de evangélicos sai às ruas do Mocinha Magalhães orando a Deus pelas famílias após onda de violência

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/08/2017 21:20:45

Depois da crescente onda de violência no Mocinha Magalhães e regiões vizinhas, um grupo de evangélicos liderado pelo pastor Pedro Gomes foi às ruas orar a Deus para pedir paz às famílias.

O pastor, que também é jornalista, se baseia em diversas passagens bíblicas em que povos, grupos de pessoas, conforme narra o livro sagrado, intercediam umas pelas outras clamando a Deus.

Entre esses textos está o de 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, no Antigo Testamento, que exorta o povo a clamar a Deus em momentos difíceis.

A vida dos moradores do Mocinha Magalhães não tem sido fácil. No final de semana passado, houve tiroteio entre policiais e integrantes de uma facção criminosas. Sete foram presos. No bairro, apesar das ações policiais, o medo toma conta dos moradores.