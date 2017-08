Gonzaga denuncia a falta de médicos e equipamento na maternidade de Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 22/08/2017 11:20:46

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (22), na Aleac, a falta de médicos e equipamentos para atender as mães que procuram a maternidade e o hospital da criança de do município de Cruzeiro do Sul. O oposicionista relata as dificuldades dos pacientes que procuram atendimento.

Gonzaga destaca que a unidade de saúde não atende apenas a população do município, mas dos municípios próximos e cidades do Amazonas. “Infelizmente o governo não está dando a assistência necessária que as mães necessitam. Faltam de médicos especialistas ginecologistas e clínico geral nas escalas”, diz Gonzaga.

O deputado afirma que há irregularidade no atendimento de ultrassonografia, ineficiência em cartograma e equipamentos para realizar exames. Uma instituição que deve fazer o atendimento para toda região não tem médicos. Pessoas que se descolam dos seringais estão sem atendimento”, alerta.

Segundo o parlamentar tucano, há deficiência de equipamentos para fazer os exames necessários. A Sesacre tem que ter uma atenção maior com as condições de serviço aos profissionais que trabalham na maternidade, contratar mais médicos, já que a prefeitura também tem grande deficiência”.

“Está na constituição que saúde é um dever de todos e obrigação do Estado. Milhões de reais são arrecadados com ICMS, milhões são pagos em impostos, mas até um UPA está sendo construída e paralisada há mais de quatro anos. Colocaram 5 funcionários para levar a obra em ‘banho Maria’. Estão enrolando, talvez estejam aguardando as eleições do próximo ano para fazer uma grande festa”, finaliza Gonzaga.