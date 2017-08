Festival de Praia de Tarauacá será realizado dias 02 e 03 de setembro, diz organização

Da redação ac24horas 22/08/2017 09:43:51

O Festival de Praia de Tarauacá já tem data marcada: 02 e 03 de setembro. O evento contará com shows de artistas da própria cidade e de Rio Branco. Também haverá competições esportivas.

A data e as atrações do festival foram acertados durante reunião da comissão realizadora do evento que é composta por empresários tarauacaenses.

As polícias militar e civil garantiram que vão dar todo suporte de segurança ao festival.