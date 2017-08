Em sessão na Câmara de Vereadores, taxistas ficam de costas para Roberto Duarte

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/08/2017 09:09:55

Taxistas viraram as costas para o vereador Roberto Duarte (PMDB) no momento em que o parlamentar discursava na tribuna da Câmara de Vereadores de Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 22. O protesto ocorreu porque o peemedebista sempre se manifestou a favor do Uber na capital.

Pelo menos 20 taxistas foram à Câmara de Vereadores receber uma moção de louvor proposta pela vereadora Elzinha Mendoça (PDT) em alusão ao Dia do Taxista, comemorado no dia 25 de julho.

Por outro lado, alguns vereadores aproveitaram para manifestar apoio à categoria e dizer que são contra o Uber na capital.

“Eu jamais vou ser a favor do que é ilegal. Sou completamente favorável para que a gente invista em tecnologia entre os taxistas”, disse o líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck.

O vereador Célio Gadelha (PSDB), que até então não havia se manifestado contra o Uber, afirmou que não concorda com ilegalidades e disse apoiar os taxistas.

“Eu quero dizer pra vocês que tudo que for ilegal não vai ter meu apoio. Eu sempre fui contra a ilegalidade e a favor dos taxistas.”