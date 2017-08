“Continuamos as conversas com o Gladson no sentido de termos a vice com o Alan”, diz Tião Bocalom

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 22/08/2017 14:06:51

O presidente regional do Democratas, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom negou no início da tarde desta terça-feira (22), que fez um acerto com o pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP) para colocar o deputado federal Alan Rick, que assina ficha de filiação no DEM no próximo dia 25, como pré-candidato a vice-governador na chapa majoritária encabeçada pelo Partido Progressista (PP).

Questionado pela reportagem de ac24horas, Bocalom foi enfático ao afirmar que nada foi definido ainda para que seu partido faça parte da chapa de Cameli. “Ainda não. Continuamos as conversas com o Gladson Cameli, no sentido de termos a vaga de vice com o Alan”. Essa é uma das condições que Bocalom colocou para retirar sua pré-candidatura ao Senado. Há ainda a possibilidade de o PSDB indicar o vice.

Segundo o deputado federal Major Rocha (PSDB), em uma das reuniões que participou com lideranças do bloco de oposição, em Brasília, ele recebeu a propostas de indicar o nome que ocupará a vaga de vice de Gladson Cameli. Inclusive, Rocha, já definiu uma lista tríplice, em um possível acerto para sua indicação. O vereador Roberto Duarte (PMDB), Eduardo Ribeiro e Mara Rocha são os nomes escolhidos por Rocha.