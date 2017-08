CIEE abre vagas para estágio de pedagogia em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 22/08/2017 13:27:11

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) oferece uma vaga de estágio na área de Pedagogia, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. As inscrições serão realizadas nos dias 25 e 26 de agosto.

É necessário ter disponibilidade de 20 horas semanais para preencher a vaga, além de outros requisitos como estar cursando a partir do quarto período da graduação e, ainda, ter acima de 16 anos de idade completos.

Os interessados devem encaminhar e-mail com a documentação abaixo para o e-mail adriana_azevedo@ciee.org.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-3200.

Enviar por e-mail:

Curriculum Vitae;

Cópia RG e CPF;

Declaração de Matrícula da Universidade;

Histórico Acadêmico do 2.º Semestre de 2016;

Cópia Comprovante de Endereço

Registro de Habilitação em Escolas/ Grupo de Dança, Entidades Regionais/ Entidade de Prática Esportiva;