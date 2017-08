Sites do governo do Acre estão inacessíveis nesta segunda

Da redação ac24horas 21/08/2017 10:00:31

Todos os sites do Governo do Estado do Acre estão fora do ar nesta segunda-feira, dia 21, entre eles o site do Diário Oficial do Estado (DOE), o portal da Transparência, e toda a plataforma que possibilita acesso à prestação de contas do governo acreano.

Problemas como esse já aconteceram em outras oportunidades, e sempre há um motivo específico. Dessa vez, informou a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT), o problema está junto à Eletronorte, mas equipes já estão em campo para resolver a questão pontual.

A queda nos servidores do governo tiram do ar ainda os acessos à impressão de contracheque dos servidores públicos, ou mesmo a emissão dos documentos de arrecadação, emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Não há previsão de retorno dos sistemas.