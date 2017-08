Sintraba diz que governo fez ameaça com liminar para impedir manifestação no Centro

Luciano Tavares, da redação ac24horas 21/08/2017 15:27:03

O governo do Acre já teria uma liminar concedida por um juiz que impede os caçambeiros de realizarem a tão prometida manifestação nesta terça-feira, 22, no Centro de Rio Branco, contra um calote de R$ 8 milhões aplicado pelo Estado. A informação é do presidente do Sindicato dos Transportes Autônomos do Acre (Sintraba), Júlio Farias. O sindicalista informou que recebeu a ligação da procuradora do Estado, Daniele Carvalho, que avisou sobre a liminar.

O aviso da representante do Estado ocorre momentos antes da reunião da classe com a diretoria do Deracre, que está marcada para acontecer às 16h.

O diretor do Deracre, Cristovam Moura, que também é procurador do Estado, disse que não há ameaça alguma da PGE e do Judiciário. ” A verdade é que a PGE está de prontidão para a acionar o Judiciário se for necessário evitar a interdição de vias e espaços públicos, respeitando o direito à livre manifestação”, afirmou.