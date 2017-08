Sibá faz beicinho após crítica de militante e deixa grupo de whatsapp da FPA

Marcos Venicios, do ac24horas 21/08/2017 11:15:44

Enfim este blog que parece mais salário minimo e só cai (atualiza) uma vez por mês volta ao batente. Vi muita gente questionando que intriga, desunião e dedo no olho só acontece pelas bandas dos partidos de oposição do Acre. Hoje vou provar o contrário.

A Frente Popular do Acre não vive só de selfies e chifres. Desta vez, o deputado licenciado Sibá Machado (PT), secretário de industrias do governo do Acre, protagonizou aquelas cenas de “mimimis” que geralmente acontece nos grupos de whatsapp da família.

Sibá resolveu compartilhar um link “para os jovens e estudiosos” do grupo e rapidamente um professor da militância petista soltou a seguinte frase: “Infelizmente não perco tempo ouvindo discurso do Sibá. É mais um de tantos outros. Infelizmente”.

Em resposta, Sibá reconhece que as vezes se sente dessa forma, mas ressaltou sua luta dentro PT, afirmando que é agredido nas redes sociais cerca de 2 mil vezes diariamente. Chateado, o secretário saiu do grupo. Não demorou muito e uma chuva de criticas cairam sobre o militante que fez o comentário contra Sibá e ele acabou sendo removido no grupo.

Eu ainda tô de ressaca do último final de semana e vou logo disponibilizar os prints. Façam bom proveito. Está lançada a treta!

Observação: o bate-boca ocorreu neste último final de semana e até a publicação desta postagem, nem Sibá e nem o professor haviam sido reintegrados ao grupo.