Semana começa com troca de tiros entre PM e criminosos na cidade de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 21/08/2017 15:30:54

Policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro) foram recebidos à bala por volta da 10h20 desta segunda-feira (21), no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul. Os integrantes das duas guarnições averiguavam uma suposta troca de tiros entre grupos rivais no local conhecido como Trapiche da Lagoa quando foram alvejados por um grupo de homens que portavam armas de diferentes calibres. Ninguém foi preso e não há notícia de feridos.

Durante o tiroteio, um dos suspeitos abandonou uma espingarda calibre 16 antes de se embrenhar na mata junto com os comparsas. A arma foi apreendida e levada à Delegacia Geral de Polícia Civil do município.