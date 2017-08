Segundo almoço entre publicitários acontece nesta terça no La Nonna

Da redação ac24horas 21/08/2017 16:57:14

Depois do sucesso do primeiro almoço, diálogo palestra didática promovido pela MX e outras empresas da indústria da publicidade como; Top Mídia, TV Gazeta, Center Publicidade, AC 24 Horas, Delta Pesquisas, entre outras. Nesta terça-feira dia 22, acontece o segundo almoço diálogo palestra didática ao meio-dia no restaurante La Nonna.

O tema do encontro será como o Marketing Digital pode contribuir com o fortalecimento da imagem e a conquista de novos clientes para seu negócio. Com a palavra Stael Maia, Verônica Pimentel e Gina Menezes.