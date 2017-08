Sebastião Viana se reúne hoje com Michel Temer no Planalto

Da redação ac24horas 21/08/2017 13:23:55

O presidente Michel Temer realizará apenas duas audiências nesta segunda-feira, 21, uma delas com o governador do Acre, Sebastião Viana, às 16h30.

A assessoria de Viana não publica agenda do governador. Por isso, supõe-se que o governador debata com o presidente da República assuntos como a situação fiscal do Acre, um dos Estados que ainda não conseguiram cumprir todos os compromissos relacionados ao pacto pelos recursos da repatriação.

A agenda do presidente está publicada no portal do Palácio do Planalto. Na primeira reunião, Temer encontra-se com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.