Policia Rodoviária Federal detêm trio com revólver escondido em carro

Da redação ac24horas 21/08/2017 10:04:45

Na noite deste domingo (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu duas pessoas e ainda apreendeu uma menor, suspeitas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, na BR-364, Santa Cecília, onde fica localizado o posto da PRF.

Os suspeitos estavam em um veículo e na passagem pelo posto, os policiais realizaram revista pessoal e veicular. Com os jovens nada foi encontrado porém, foi encontrada uma arma oculta no porta malas do veículo.

Diante do flagrante de posse ilegal de arma de fogo, os três foram conduzidos a delegacia para prestarem os devidos esclarecimentos.