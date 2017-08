Morre paciente que teve o fígado transplantado no Hospital das Clinicas do Acre

João Renato Jácome 21/08/2017 09:48:07

Um paciente do Hospital das Clínicas (HC), de 37 anos, morreu menos de 48 horas após receber um novo fígado. A cirurgia aconteceu no último dia 18 de agosto, em Rio Branco, e foi destaque na mídia, sendo considerado o 25º procedimento desse tipo a ser realizado no estado acreano.

Ainda nesta segunda-feira, dia 21, a Superintendência do Hospital das Clínicas deverá emitir nota para explicar o que de fato levou a paciente à morte, já que antes de receber esse tipo de transplante, uma série de exames apontam ou não a compatibilidade entre o doador e o recebedor do órgão.

Ao divulgar o procedimento, na semana passada, o Palácio Rio Branco destacou que o Acre é o estado que mais realiza transplantes de fígado na Região Norte e foi, proporcionalmente, esse ano, o segundo eu mais realizou transplantes de fígado no Brasil, ficando atrás apenas do Distrito Federal.