Governo e caçambeiros entram em acordo e manifestações são canceladas na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas 21/08/2017 18:38:52

O governo prometeu que vai pagar até a próxima sexta-feira o que deve aos caçambeiros referente aos meses de julho e agosto. A dívida dos últimos 60 dias é de R$ 1, 6 milhão. O acordo foi feito durante reunião na tarde desta segunda-feira, 21, na sede do Deracre entre representantes do Sintraba e o diretor do órgão, Cristovam Moura.

Por causa do acordo, a manifestação no Centro, que estava programada para esta terça-feira, 22, foi cancelada. O caçambeiros pretendiam interditar a região central da capital e as rodovias federais no Acre.

“O diálogo venceu: Governo do Acre e Sintraba entram em acordo. Agradeço ao Governador Tião Viana e equipe pelo esforço para concretiza-lo. Segue o trabalho”, disse o diretor do Deracre, Cristovam Moura.

O presidente do Sintraba, Júlio Farias, lembrou que a categoria vai continuar na mesa de negociação pressionando o governo a pagar as dívidas acumuladas entre 2015 e 2016 no valor de R$ 8 milhões.