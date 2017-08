Impasse: Deracre e sindicato dos caçambeiros se reúnem na tarde desta 2ª para possível acordo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 21/08/2017 14:44:13

Dezenas de caçambeiros continuam ocupando a usina de asfalto do Deracre, no Distrito Industrial, em protesto contra o governo que tem uma dívida com a categoria de pelo menos R$ 8 milhões.

Há pouco, o diretor do Sintraba, Júlio Faria, informou que o Diretor do Deracre, Cristovam Moura, chamou a categoria para uma reunião de negociação às 16h. A expectativa é de que haja um entendimento. Porém, caso nenhum acordo seja fechado, os caçambeiros prometem fechar o Centro da cidade a partir da manhã desta terça-feira, 22, com pelo menos 150 veículos, entre caçambas e tratores.

“O Deracre está há 2 anos e 8 meses sem efetuar os pagamentos à categoria. Nosso intuito não é tumultuar, apenas queremos receber o que nos é de direito. Afinal, todos somos pais de família querendo sustentar honestamente a nossa casa com o suor de um trabalho digno”,