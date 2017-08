Ao lado de Alan Rick, Bolsonaro grava vídeo prometendo visitar o Estado do Acre em breve

Luciano Tavares, da redação ac24horas 21/08/2017 09:19:51

Em vídeo gravado para a internet, o deputado federal Alan Rick (ainda sem partido) aparece ao lado do colega de parlamento, o também deputado federal Jair Bolsonaro (RJ), no plenário da Câmara dos Deputados. Ele manda um recado para seus seguidores no Acre.

Na mensagem, chama atenção a menção que Bolsonaro faz à imigração estrangeira. Recentemente, o Acre enfrentou uma enorme crise devido a chegada de milhares de haitianos pela fronteira com o Peru.

“Quero mandar um abraço para todos os amigos do Acre. Agradecer aqueles nos aquele nos acompanha, nos segue. Ele tem uma proposta semelhante à nossa, um Brasil melhor, independente, sem burocracia, respeitando a família brasileira, valorizando o nosso subsolo, tomando cuidado com a imigração em massa de fora, isso aqui não é casa da mãe Joana, não”, diz Bolsonaro, que promete cumprir agenda no estado.