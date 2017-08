Menores assaltam mercado e atiram em mulher que vai parar no Hospital

Da redação ac24horas 20/08/2017 20:19:41

A polícia já identificou e apreendeu o assaltante do Mercantil Leve Mais que atirou covardemente na atendente Aparecida Gomes. Trata-se do menor M.S.N. de apenas 16 anos, um velho conhecido da PM.

Informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da PM dão conta de que logo após o assalto e de atirar na moça, ele se evadiu atravessando o rio Tarauacá. A polícia montou equipe em vários pontos de monitoramento e o apreendeu na manhã deste domingo quando o menor retornava para casa.



O assalto

O assalto aconteceu neste sábado (19) no Mercantil Leve Mais localizado no Bairro da Praia. Os menores entraram armados, anunciaram o assalto e no momento em que estavam pegando o dinheiro do caixa, M.S.N, covardemente, disparou um tiro de escopeta na atendente sem que a moça tivesse esboçado a menor reação.

A jovem Aparecida Gomes levou um tiro nas costas e foi levada ao hospital local, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Por ter cerca de 10 projéteis alojados no seu corpo, os profissionais de saúde de Tarauacá preferiram encaminhá-la para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A polícia também apreendeu outros dois suspeitos, uma menina e um menino, provavelmente menores. Hoje logrou êxito em apreender o terceiro membro do assalto.