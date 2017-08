Três homens são executados em vários pontos de Rio Branco na noite deste sábado, 19

Da redação ac24horas 20/08/2017 10:41:35

Um ex-militar do exército é assassinado no Mocinha Magalhães. O crime aconteceu na Rua Melancia, por volta das 18h deste´sábado, 19. A vítima Sandro Lucas Dione, de 22 anos, foi alvejado com vários tiros e morreu antes de receber socorro.

Segundo informou testemunhas à polícia, os criminosos estavam em uma motocicleta. Sandro foi abordado no meio da rua e o garupa efetuou os disparos. Mesmo ferido, ele ainda tentou correr pedindo socorro a quem passava, mas, caiu no chão e morreu antes de receber atendimento.

O local passou por análise pericial e após a coleta de informações, militares saíram em busca dos criminosos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e soma mais um caso a ser desvendado pela Polícia Civil do Acre.

Outro caso aconteceu no bairro Defesa Civil. Michel Barretos Camat, 18 anos, foi assassinado na noite deste sábado (19), na Rua Fluminense, região do Bairro Defesa Civil. Ele foi alvejado com vários disparos realizados de uma arma de fogo tipo pistola.

As informações sobre o crime com características de execução são poucas. Ao que tudo indica o jovem foi surpreendido enquanto estava sentado em uma cadeira. Quando a polícia chegou ao local encontraram próximo ao corpo um rifle, calibre 22 e uma pequena quantidade de entorpecente embalado.

Outro caso registrado foi de um homem encontrado delegado no Barro Vermelho na noite deste sábado. O Corpo foi encaminhado ao IML sem identificação. A policia ainda tenta saber as circunstâncias do crime.