Policia Civil prende um dos lideres do Bonde dos 13 próximo ao Via Verde Shopping

Da redação ac24horas 20/08/2017 11:12:26

Foi preso na madrugada deste domingo (20), um dos foragidos da justiça mais procurados do estado do Acre , no bairro Floresta Sul, Wylis da Silva Teixeira, de 28 anos, mais conhecido como “Tatu”. Ele é dono de uma extensa ficha criminal com passagens pelos crimes de homicídio, roubo e organização criminosa.

Tatu é conhecido pela Policia por ser um dos maiores Lideres da Facção Bonde dos 13. Ele é o responsável por comandar crimes nos bairros Mocinha Magalhães, Hélio Melo, Joafra, Rui Lino e Tucumã. Informações extraoficiais apontam que Tatu está na lista negra do Comando Vermelho para ser executado. A ordem de execução também se estende a um irmão de Tatu, conhecido como Maicon.

A prisão de Tatu foi realizada mediante cumprimento de mandado de prisão pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necapc) em parceria com a Delegacia de investigações Criminais (Dic) e a Delegacia da Terceira Regional.

Na residência onde o foragido estava, localizada nas proximidades do Via Verde Shopping, foram encontrados uma pistola calibre 9 milímetros, celulares e dinheiro. Agora em poder da justiça, ele deverá ser encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde (Foc).