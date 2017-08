Ossada humana é encontrada na Vila Caquetá, em Porto Acre

Da redação ac24horas 20/08/2017 00:11:44

Uma ossada foi encontrada por populares do km 72 da estrada de Vila Caquetá, região do município de Porto Acre, na manhã deste sábado (19). Documentos com o nome de Ozanan Lima de Aquino foram encontrados junto a ossada.

A descoberta foi feita por populares. A possibilidade é de que a vítima foi assassinada e em seguida teve seu corpo queimado ali mesmo, pois ao redor dos ossos havia cinzas feita pelo fogo.

A Polícia Civil foi acionada e já abriu um inquérito para investigar o crime. Mesmo havendo documentos com a possível identificação da vítima, o Instituto Médico Legal (IML) deverá realizar exames para a identificação exata da vítima.