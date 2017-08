Estudante de Química da Ufac morre em acidente no bairro São Francisco, em Rio Branco

Da redação ac24horas 20/08/2017 11:24:36

Um jovem identificado como Erick Maia, de 21 anos estudante do curso de Química da Universidade Federal do Acre (UFAC), morreu em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), no Conjunto Edson Cadaxo região do Bairro São Francisco.

O jovem aparentemente sobre efeito de álcool, estava em uma motocicleta e nas proximidades do condomínio Green Garden, perdeu o controle da moto ao bater em um quebra molas. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar.

Após o local isolado, foram realizados os trabalhos periciais e o corpo conduzido ao Instituto Médico Legal (IML).

A Universidade Federal do Acre, através do Diretório Central dos Estudantes emitiu uma nota de pesar sobre o ocorrido.