Detento tenta entrar no presídio de Cruzeiro do Sul com celulares e carregador no ânus

Da redação ac24horas 20/08/2017 00:25:39

Um detento tentou entrar no presídio de cruzeiro do Sul com telefones celulares escondidos no ânus. O fato aconteceu na tarde deste sábado (19), após o preso voltar do hospital e ser submetido a revista. O detector de metal constatou algo ilícito e o preso Antônio Lucas Moreira teve que tirar tudo do ânus.

De acordo com os agentes penitenciários, o detento pediu pra ser levado ao hospital alegando estar doente e com dores. Ao chegar no local, ele pediu para ir ao banheiro onde alguém já havia deixado os celulares embalados no lixeiro. Como não tinha um lugar melhor para guardar, Antônio Lucas colocou tudo do ânus.

Na embalagem havia dois celulares, dois carregadores, dois chips e um fone de ouvido. Mediante o flagrante, os agentes lhe deram nova ordem de prisão e foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos.