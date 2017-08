Associação apresenta proposta para construção de condomínio para os Policiais Militares do AC

A falta de interesse ou de vontade política do Governo do Estado levou a Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC) a tomar uma decisão no sentido de reduzir o déficit habitacional para os membros da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). Na manhã deste sábado, no auditório da FAAO, a AME apresentou a proposta de parceria público privada (PPP) para a construção de 136 unidades habitacionais para os PMs.

Vários policiais militares compareceram na reunião para se informar sobre o residencial exclusivo para os militares, com muitos deles já fazendo a inscrição no local. Para o presidente da AME, sargento Joelson Dias, o ideal teria sido o Estado assumir esta iniciativa, mas na falta deste foi necessário buscar uma solução.

A obra vai ser uma parceria entre a AME, a Imobiliária MCM e Empresas CZS e ETENGE, com financiamento pela Caixa Econômica Federal. O objetivo da associação dos PMs é obter residências em condomínio fechado, com qualidade habitacional e preço acessível, além de facilidade de financiamento para os PMs.

Os organizadores destacaram como diferencial da proposta um valor final abaixo do preço de mercado, facilidade e parcelamento do percentual de 20% de entrada exigida pela Caixa Econômica Federal, parcelas decrescentes, além da qualidade da obra.

“Hoje, dificilmente alguém encontrará um condomínio fechado com os valores propostos. Além do apartamento, existe ainda espaço de eventos, piscinas, playground, estacionamento e toda infraestrutura”, declarou Tiago Mendonça, da MCM.

“Quem deseja fazer a inscrição, deverá preencher a ficha e entregar na sede da AME ou entrar em contato com os funcionários da MCM antes do fechamento do número total de apartamentos”, informou Joelson. Não haverá sorteio, mas as primeiras 136 inscrições aprovadas vão receber as casas em um prazo estimado inicialmente em dois anos.