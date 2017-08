Mais de 2 mil pessoas são beneficiadas em ação Social realizada pela Defensoria

Da redação ac24horas 19/08/2017 08:47:46

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) por meio do Núcleo de Cidadania realizou nesta sexta-feira, 18, na Escola Edilson Façanha, a segunda edição do Projeto: “Defensoria Pública ao seu lado, cidadania mais próximo de você”. O projeto contou com a parceria de diversas instituições e beneficiou mais de 2 mil pessoas da comunidade do bairro Calafate, em Rio Branco.

“Este projeto busca trazer a dignidade humana de volta para essas pessoas, por meio do acesso à justiça, saúde e diversos outros programas sociais. Nosso objetivo é levar a comunidade mais cidadania, hoje foi um marco, finalizamos os trabalhos satisfeitos em ver tanta gente com o sorriso no rosto e felizes com essa ação”, disse a Subdefensora da DPE/AC, Simone Santiago.

A dona de casa, Edina Barros foi beneficiada com a segunda via dos documentos pessoais dos filhos e falou da carência de serviços para a comunidade.

“Tinha que trocar os registros dos meus filhos, mas eu não tenho condições de pagar, então, eu aproveitei essa oportunidade. Também fiz o curso de culinária e gostei muito. Fui muito bem atendida por todos. Nós precisamos disso, de pessoas que tratem a gente bem e enxerguem a nossa necessidade, pois nós não temos condições de pagar por tudo isso oferecido aqui”, disse.

“Participei das palestras sobre alimentação e prevenção de doenças, fiz testes rápidos e achei ótimo estarem trazendo esse tipo de evento, porque como moramos em um bairro de periferia é muito difícil às pessoas fazerem isso nós”, contou a estudante a estudante Ingridy Lara.

Renédia da Silva foi uma das assistidas que usufruiu dos serviços, além de ser sorteada com brindes e cesta básica. “Eu gostei de tudo, trouxe os meus filhos para consultar com os médicos, cortamos os cabelos, tirei os documentos de identidade, meus filhos participaram das palestras. Foi tudo muito bom, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos por esse momento”, disse.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público, Polícia Militar, bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, OCA, Senac, Sesi, Faao, Uninorte, Conselho Tutelar, Secretaria de Políticas para Mulheres, 1º, 2º e 3º Cartório, Instituto Dom Moacir e Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Além dos atendimentos jurídicos realizados pela DPE/AC, vários outros serviços foram oferecidos para a comunidade, como:

Atendimento ginecológico, pediátrico e clínico geral;

Atendimento psicológico e prevenção ao suicídio;

Orientação e expedição da 1ª via do RG;

Vacinações, aferição de pressão e testes rápidos de glicemia;

Palestra de prevenção e promoção da saúde bucal, doenças sexualmente transmissíveis e outras temáticas sociais;

Consultoria para empreendedores;

Orientação financeira;

Orientação postural, automassagem, ginástica laboral;

Oficina gastronômica;

Distribuição de mudas para comunidade e arborização na escola;

Manutenção de computadores;

Exibição de filmes;

Corte de cabelo;

Apresentações musicais;

Recreação para as crianças;

Sorteios de brindes e sacolões.