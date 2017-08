Emoção e show de talentos marca a final do Festival Estudantil da Canção 2017

A segunda edição do Festival Estudantil da Canção de Rio Branco que coloca a música como instrumento do protagonismo juvenil foi encerrado na noite desta sexta-feira na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova. A dupla vencedora, Denilson e Douglas apresentou música autoral confirmando o talento dos participantes: Seu Guarda da Blitz, conquistando o primeiro lugar nas categorias autoral e intérprete. O prefeito Marcus Alexandre, que esteve presente, destacou que assim como o esporte, a arte, “é boa para o presente e para o futuro desses jovens que optaram pela música como uma alternativa frente a realidade das drogas e da violência”.

Os 24 finalistas do Festival se apresentaram para um grande público, formado na maioria por estudantes das escolas participantes. Várias torcidas organizadas marcaram presença no evento. A Praça da Juventude ficou lotada até o resultado final ser anunciado. Barracas dos empreendimentos da Economia Solidária foram instaladas no local e famílias inteiras aproveitaram o programa da sexta a noite no bairro.

No palco, a diversidade de estilos agradou ao público e aos jurados: rock, baladas, hip hop, sertanejo e gospel. E a emoção de cada candidato empolgou o público.

Esse ano o FEC teve como novidade uma das etapas ter sido realizada no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco durante a Expoacre, o que garantiu um público ainda maior para a apresentação das músicas dos estudantes participantes do Festival Estudantil da Canção 2017. A exemplo da primeira edição, estudantes da zona rural também puderam participar.

O assessor Especial de Juventude do governo do Estado, Weverton Matias, o deputado estadual Daniel Zen, vereador Rodrigo Forneck, secretários da Juventude, Temillys Silva, de Assistência Social, Dôra Araújo, da Mulher Lidianne Cabral, estiveram na final do FEC. Zen, que já foi músico e tocou em festivais estudantis comemorou a retomada do Festival Estudantil da Canção. “O prefeito Marcus Alexandre foi muito feliz em recriar o FEC”. Rodrigo Forneck destacou o FEC como o maior evento artístico da capital envolvendo estudantes. “E a qualidade das canções mostra o talento de nossa juventude”.

“Ficamos muito emocionados”

Denilson e Douglas, os vencedores da segunda edição do FEC, alunos da escola CERBR, ficaram emocionados com a premiação dupla: melhor música autoral e melhor interpretação. Denilson, que compôs a canção Seu Guarda da Blitz, cita que achou bem alto o nível das demais apresentações, por isso não esperava a dupla vitória. “Eu quero ser cantor, me apresentar e mostrar minha música”. Douglas ressalta o apoio que teve na escola e por parte da organização do Festival. “Agradeço a Deus e a todos que acreditaram na gente!”

FEC me abriu portas

A primeira edição do FEC em 2016, foi marcante para Ivana Araújo, que também foi a vencedora da competição nas categorias autoral e intérprete. Ela conta que depois do Festival, passou a receber convites para se apresentar em festas e eventos. Ela foi uma das 24 finalistas dessa edição do FEC com outra música autoral: “O problema foi”… Uma balada bastante aplaudida pelo público. No ano passado, Ivana foi a vencedora da categoria música autoral com a canção Moça Serena.

Campeões de 2017

Denilson e Daniel venceram na categoria intérprete e música autoral e levam os prêmios que somam R$ 4 mil. Felipe Assunção da escola Sebastião Pedrosa ficou em segundo lugar no Festival com Los Hermanos, ganhando R$ 2 mil e Rayssa Stefany do Instituto Lourenço Filho foi a terceira colocada, levando R$ 1 mil. A escola considerada mais atuante durante a competição foi a Clícia Gadelha, que vai ganhar um kit rádio escolar, e o vídeo mais votado pelo Facebook, com 1.460 curtidas foi o de Abigail Sulamita, que fica com o prêmio de R$ 500.

A secretária de Juventude de Rio Branco, Temillys Silva agradeceu a todos os parceiros que ajudaram na realizado do FEC de 2017, em especial ao governo do Estado por meio da secretaria de Educação e Assessoria de Juventude, os gabinetes dos deputados federias Léo de Brito e Angelim, deputado estadual Daniel Zen e vereador Rodrigo Forneck e as empresas privadas que este ano foram parcerias na realização do Festival. Temyllis garantiu que a premiação será paga em trinta dias. “Deu tudo certo e o FEC 2017 foi um sucesso!”

