Eletrobras do Acre desmente informação sobre apagão neste domingo em Rio Branco

Da redação ac24horas 19/08/2017 14:28:58

Um ofício da Eletrobras Acre encaminhado à Secretaria de Gestão Administrativa informando a interrupção no fornecimento de energia das 7h às 16h30 deste domingo, 20, na OCA, região do Centro de Rio Branco, lido sem a devida atenção por vários internautas gerou o boato de que a capital sofreria um apagão amanhã durante um período de pelo menos oito horas. Mas, por telefone, a Eletrobras Acre avisou que o desligamento, segundo o que consta no documento enviado à SGA, acontecerá apenas no endereço citado, que é o número 231, rua Quintino Bocaiúva, local de funcionamento da Central de Serviço Público, e não na cidade de Rio Branco e regiões abastecidas pelo linhão.

A nota informa que a manutenção tem por objetivo “melhorar os serviços prestados e manter a continuidade do sistema elétrico”.

A assessoria de imprensa da Eletrobras disse ainda que a interrupção vai ocorrer exatamente num domingo, dia em que não há expediente na OCA, para que não haja prejuízo nos serviços prestados pelo órgão durante a semana.