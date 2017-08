Caminhoneiros desocupam o Deracre, mas prometem colocar 150 caminhões no Centro de Rio Branco na terça em manifestação

Luciano Tavares, da redação ac24horas 19/08/2017 09:22:33

Os trabalhadores e proprietários de máquinas e caminhões liberaram os portões e o pátio da sede do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre no final da tarde desta sexta-feira, 18, após dois dias de manifestação no pátio do órgão, mas com promessa de voltar aos protestos na manhã da próxima segunda e terça- feira, no Centro de Rio Branco.

O presidente do Sintraba, Júlio Faria, mobilizou a categoria e informou que o Centro da capital será interditado na terça-feira por 150 equipamentos entre caminhões e máquinas nas principais via centrais da capital, as avenidas Getúlio Vargas, Ceará, a Marechal Deodoro e a rua Arlindo Porto Leal, acesso ao prédio da Assembléia Legislativa.

“O Deracre está há 2 anos e 8 meses sem efetuar os pagamentos à categoria. Nosso intuito não é tumultuar, apenas queremos receber o que nos é de direito. Afinal, todos somos pais de família querendo sustentar honestamente a nossa casa com o suor de um trabalho digno”, informou Júlio.

A dívida total do governo com a classe é de aproximadamente R$ 8 milhões.