Agente de segurança reage a assalto e atira contra bandido que morre rapidamente

Da redação ac24horas 19/08/2017 08:53:16

Um agente de segurança reagiu a um assalto e atirou contra um bandido. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira (18), em uma oficina localizada na Rua Guilhermino Bastos, região do Bairro Triângulo Velho, em Rio Branco.

De acordo com o informado por testemunhas, o suspeito de nome ainda não identificado, devido não portar nenhum documento, chegou na oficina e anunciou o assalto exigindo as chaves de uma motocicleta ameaçando as pessoas com uma arma calibre 38. Um agente de segurança do Instituto de Administração Penitenciaria (Iapen), que estava na oficina, acabou alvejando o suspeito com um disparo de arma de fogo no tórax que morreu no local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas só pode atestar o óbito. O local foi isolado para os trabalhos periciais e em seguida o corpo e enciumado ao Instituto Médico Legal (IML). O agente foi encaminhado a delegacia para prestar esclarecimentos.