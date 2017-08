Repartições públicas não funcionam nesta segunda-feira, 14, em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 14/08/2017 09:50:22

As repartições públicas de Cruzeiro do Sul não funcionam nesta segunda-feira, dia 14, em razão de ponto facultativo decretado pelo prefeito em exercício, Romário Tavares. A pausa dos trabalhos se dá em razão do feriado de Nossa Senhora da Glória, tradicional dna segunda maior cidade do Acre.

O dia 15 de agosto marca o encerramento do Novenário em honra a Nossa Senhora da Glória. Durante a procissão que ocorre no final do dia pelas principais ruas da cidade, são esperados cerca de 30 mil fiéis. O evento é considerado a segunda maior festa religiosa da região Norte.

Serviços de transporte, saúde, como os de ambulatório e urgência e emergência continuam funcionando normalmente. Escolas públicas não devem abrir com o feriado. Instituições bancárias também fecham as portas nesta segunda-feira.