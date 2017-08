Morre aos 104 anos, Mário Diogo de Melo, pai do presidente do Basa

Jairo Barbosa 14/08/2017 07:50:36

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 14, em Manaus, o ex-prefeito de Boca do Acre, Mario Diogo de Melo, de 104 anos. A morte dele foi comunicada pelo filho, Marivaldo Melo, presidente do Banco da Amazônia. O filho informou que o velório acontece na capital amazonense, mas o sepultamento vai ocorrer na terra natal do pai, Boca do Acre (AM), distante 208 km de Rio Branco.

Por causa da morte de Mário Diogo, o prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz (PSDB), decretou ponto facultativo e luto oficial de três dias.

veja abaixo a mensagem que Marivaldo Melo escreveu :

Comunico a passagem do meu pai Mario Diogo de Melo para o descanso celestial. Somos muito grato a Deus por ter tido o privilégio de tê-lo ao nosso lado nos seus 104 anos de vida e uma vida de amor, retidão, enfim cumpriu sua missão, escreveu livros de sua história, da sua amada Boca do Acre, de poesias e de suas convicções políticas, deixou para os filhos e as próximas gerações sua contribuição para uma sociedade melhor. Seu enterro será em Boca do Acre e aqui em Manaus o velório será na Assembléia Legislativa do Amazonas.

