Jovens são baleados na Avenida Amadeo Barbosa, na capital

Da redação ac24horas 14/08/2017 07:15:33

Uma adolescente de 16 anos e Leandro Santos Souza, de 22, foram baleados na tarde deste domingo (13), próximo a uma academia localizada na Avenida Amadeo Barbosa. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro.

Segundo o relatado por testemunhas a polícia, os responsáveis pela dupla tentativa de homicídio estavam de bicicleta e as vítimas paradas na calçada. A menor foi alvejada com um disparo no rosto e Leandro com um disparo nas costas.

Populares acionaram o socorro e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhou as vítimas ao Pronto Socorro. Ainda não se tem informações do que possa ter motivado o crime e ninguém chegou a ser preso.