Incêndio consome quarteirão na capital e polícia militar suspeita que ato tenha sido criminoso

Da redação ac24horas 14/08/2017 09:45:26

O incêndio que consumiu um quarteirão em madeira na madrugada desta segunda-feira (14), na Rua Eros, região do Bairro Adalberto Aragão, pode ter sido criminoso, suspeita a polícia.

Eram três apartamentos e no momento do incêndio não havia ninguém nos quartos, informou o major Falcão, do Corpo de Bombeiros. Foram necessárias três viaturas para a contenção total das chamas. O esforço durou pelo menos 1h.

Populares informaram que pouco antes de começar o incêndio, havia ocorrido no local uma troca de tiros, por isso há a suspeita de que o fogo tenha motivação criminosa. O laudo oficial deverá sair em até 30 dias.