Instituto divulga editais com aprovados e para seleção de novos profissionais do MedioTec

Da redação ac24horas 14/08/2017 07:10:19

O Insitutot Dom Moacyr publicou nesta segunda-feira, 14, o edital dos candidatos classificados e desclassificados para atuarem no programa MedioTec. Muitas vagas sequer tiveram inscritos, segundo a publicação no Diário Oficial do Estado.

O Ministério da Educação oferta no Acre bolsas do MedioTec, programa que permite aos estudantes da rede pública realizarem um curso técnico gratuito em paralelo ao ensino médio. São 200 vagas em escolas privadas para técnico de segurança e técnico em informática, e 2.700 em escolas públicas (técnico em aquicultura, técnico em enfermagem, técnico em pesca, técnico em nutrição e dietética, técnico e saúde bucal, técnico em imobilizações ortopédicas, técnico em órteses e próteses, cuidado de idosos, recursos pesqueiros, lazer, cenografia, e muitos outros.

Os cursos para escola privada serão ofertados em Rio Branco e para a rede pública são para Plácido de Castro, Mâncio Lima, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Acrelândia.