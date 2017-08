Homem é linchado ao ser flagrado tentando estuprar criança de 5 anos na capital

Um homem identificado como Francisco da Silva Pua, de 46 anos, quase foi linchado por populares ao ser flagrado tentando estuprar uma criança de 5 anos em uma residência no Conjunto Mutambo, bairro São Francisco, parte alta de Rio Branco, no começo da noite deste domingo, 13.

Francisco tinha livre acesso à residência da família da criança. Porém, testemunhas do caso já vinham desconfiando do comportamento do homem que entrava e saia da casa e resolveram verificar o que estava acontecendo. Ele foi flagrado tocando nas partes íntimas da criança e por conta disso quase foi linchado por populares.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e chegou a tempo de evitar o linchamento. Francisco foi levado a Delegacia de Flagrantes (Defla) e em seguida encaminhado a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde permanece preso e deverá responder pelo crime de estupro.