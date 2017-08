Fantástico mostrou quatro acreanos numa mesma edição; entenda

Da redação ac24horas 14/08/2017 06:56:55

Na noite em que Bruno Borges resolveu dar as caras e explicar os motivos pelos quais simplesmente sumiu em março, outros dois acreanos também ganharam a tela do Fantástico, da Rede Globo, neste domingo, dia 13, e são eles: os fãs da dupla Fernando e Sorocaba, Lene Nunes e Antônio Dalcides, e o juiz federal condenado por dirigir o carro de Eike Batista, Flávio Souza.

Bruno, que reapareceu na sexta-feira, 11, fez corpo mole e não revelou onde ou com quem estava durante o período em que se afastou da família e amigos. Mas deixou claro: estava em meio à floresta, provavelmente com indígenas que, discretos, não deram uma só palavra sobre o paradeiro do jovem estudante que partiu deixando 14 livros criptografados.

Logo na sequência, o programa mostrou o casal acreano Lene Nunes e Antônio Dalcides, que saíram do Acre para assistir a um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, em São Paulo. Lene, que é fã dos músicos, disse que valeu a pena o esforço para ver a dupla sertaneja no palco. E o marido confirmou: “Ela gosta muito deles e eu estou aqui mais por causa dela”, disse.

Já o juiz Flávio Souza, acreano de Cruzeiro do Sul, destaque em reportagem do programa, foi lembrado porque disse, no depoimento à justiça, que assinou sentença judicial contra o multimilionário Eike Batista sem ao menos ter lido o que a assessoria dele havia colocado no papel. Além de carros, Flávio foi quem ficou, provisoriamente, com dinheiro e um piano de Eike. Tudo tinha sido apreendido.