Departamento de Trânsito do Acre comemora redução de acidentes em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 14/08/2017 10:16:52

Graças a uma ampla campanha educativa e a parceria da comunidade, os números do Detran em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, têm sido satisfatórios.

De acordo com as estatísticas do órgão houve uma redução de 64% em acidentes com vítimas fatais em Cruzeiro do Sul até o mês de julho de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 11 mortes em 2016 e 04 em 2017. Os dados envolvem vítimas em rodovias federais.

Os números também mostram uma queda de 11% em acidentes de trânsito com vítimas não fatais no município. Foram 181 no ano passado e 161 este ano.

Em geral, houve uma diminuição de 7% no número de acidentes de trânsito no município. Até julho de 2016 foram 298. Este ano no mesmo período são 277.

Os dados positivos são resultado de um conjunto de ações e parcerias que vão da conscientização a educação. Para se ter uma ideia, pelo menos 20 mil pessoas foram alcançadas pelas campanhas do Detran em Cruzeiro do Sul no período. São ações como palestras e teatro nas escolas, distribuição de panfletos educativos e orientações para condutores, além de blitze educativas nos principais pontos da cidade.