Brasileiros bloqueiam ponte que dá acesso à Bolívia, no município de Epitaciolândia

Da redação ac24horas 14/08/2017 09:54:38

Os familiares de Sebastião Nogueira do Nascimento, sequestrado em fevereiro passado por policiais bolivianos, no Bairro José Hassem, e Epitaciolândia, voltaram a bloquear a Ponte da Amizade, que liga o Acre à Cobija. O protesto ocorreu na manhã do sábado, dia 12, e pode se repetir durante a semana.

Segundo os familiares, em entrevista ao site O Alto Acre, o motivo do bloqueio é a transferência do acreano para o presídio de San Pedro, em La Paz, considerado um dos piores do país boliviano. Agora, familiares não poderão visita-lo, nem levar mantimentos, o que gerou revolta.

Sebastião foi condenado pela justiça boliviana por envolvimento em vários delitos, incluindo no sequestro do filho de um senador na região vizinha de Pando. Após várias audiências, foi condenado e cumpria pena no presídio de Villa Busch, a sete quilômetros de Cobija.