Advogada foi impedida de visitar o pai no Hospital do Idoso por causa da roupa

Luciano Tavares, da redação ac24horas 14/08/2017 09:36:30

A advogada Aline Cordeiro se sentiu constrangida depois de ser impedida de entrar no Hospital do Idoso, unidade do Hospital das Clínicas, neste domingo, 13, para visitar seu pai, por causa da roupa que vestia. Detalhe: Aline estava trajando um vestido de alça. “Confesso ter ficado constrangida, pois não tenho o hábito de andar com roupas inadequadas e nem tampouco lembro de algum dia ter sido impedida de adentrar em qualquer lugar, público ou não pelos meus trajes”, protesta Aline em seu Facebook.

A gerente das portarias do Hospital das Clínicas, Waliziane Vaz, informou que essa não é a primeira reclamação e que a unidade de saúde possui regras aprovadas por sua direção para evitar transtornos como infecções diversas.

“É uma normativa que estabelece regras para as pessoas entrarem principalmente na parte das enfermarias. Essas regras existem em todos os hospitais. É uma orientação para que haja uma melhora na qualidade do atendimento, para evitar exposição, atos ilícitos, contaminação. Infelizmente já tivemos vários casos. Não pode entrar com mini-saias, vestido com alça, roupas transparentes. A gente orienta uma saia mais comprida, bermuda mais comprida. Também não entrar com aparelhos eletroeletrônicos para não expor os pacientes. São cuidados que temos que ter com a vida. Há pacientes com cirurgias expostas. São regras necessárias”, diz.

A medida, embora rígida e impopular, tem evitado problemas e é aprovada por quem trabalha no hospital. “Há muita resistência por parte da população, mas uma melhora porque houve esse controle”, afirma.