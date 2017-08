Aberta a temporada de caça às vagas de vice nas chapas da FPA e Oposição

Nelson Liano Jr. 14/08/2017 07:55:10

Com as chapas majoritárias praticamente definidas para as eleições de 2018 no Acre restam aos navegantes da política o sonho de ser vice. A FPA deverá escalar o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT) ao Governo e Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT) ao Senado. Enquanto, na oposição, Gladson Cameli (PP) deve ser o candidato a governador e Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (PSDB) vão tentar ser senadores. Claro que podem surgir outras candidaturas no decorrer do período pré-eleitoral, mas as duas maiores coligações partidárias estão definidas. Assim as atenções se voltam para quem vai ocupar as duas vices. O PSB, segundo as minhas fontes, tentará indicar o deputado federal César Messias (PSB) ou a delegada Carla Félix (PSB). O PDT sonha com o secretário de segurança Emylson Farias para o lugar. Enquanto o PC do B já indicou os deputados Jenilson Leite (PC do B) ou Moisés Diniz (PC do B). Por outro lado, na oposição tudo indica que o deputado federal Major Rocha (PSDB) será quem vai escalar o vice de acordo com o perfil pretendido por Gladson. Ele já falou no nome da sua irmã, a jornalista Mara Rocha e dos peemedebistas Eduardo Ribeiro, superintendente do INCRA e do vereador da Capital Roberto Duarte (PMDB). Mas acredito que o PSDB deverá filiar alguém com um perfil técnico para preencher a vaga da chapa majoritária oposicionista.

Voz da experiência

O deputado federal Flaviano Melo (PMDB) um dos políticos mais experientes ainda em atividade no Estado me falou da sua visão do perfil de vice. “Ninguém vota em vice, mas o ideal para a oposição seria um empresário experiente e de fora da política. Na chapa majoritária já tem três políticos, não precisa de mais um,” destacou.

Super-poderosas

Na FPA, não se deve descartar os nomes da atual vice Nazaré Araújo (PT) e da secretária Márcia Regina, que deverá se filiar ao PSB. Eles realmente ainda poderão compor a chapa ao Governo da FPA. Mas essa discussão ainda vai render muito.

Paz e amor

Eu tenho o maior respeito por todos os políticos. A minha profissão depende de fontes. Quem me passou as informações antecipadas das atividades da FPA no Alto Acre foi o deputado estadual Manoel Moraes (PSB) que considero uma fonte fidedigna. Noventa por cento do que escrevi estava correto e aconteceu. Só esqueci de dizer que a plenária da FPA foi presidida pelo deputado estadual Daniel Zen (PT).

Campanha em curso

Enquanto os líderes da FPA percorriam o Alto Acre, os opositores estavam em Feijó no Festival do Açaí. Considero muito positivo as duas maiores coligações do Acre estarem em contato com a população. Se aprenderem a ouvir a voz rouca das ruas poderão elaborar planos de Governo compatíveis com as necessidades urgentes de mudança no Estado.

Questão de foco

O Acre passa por um período em que a segurança pública se tornou o seu maior problema. No entanto, a violência que tem afetado toda a população denota a fragilidade de outros áreas. Falta de emprego e oportunidades, de uma saúde pública de qualidade, de infraestrutura e uma educação que já teve tempos melhores se refletem na insegurança que campeia o Estado.