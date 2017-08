Terremoto é registrado no Peru e acreanos sentem abalos sísmicos na capital e interior

Luciano Tavares, da redação ac24horas 13/08/2017 19:13:31

Um terremoto de 6.1 graus na escala Richter, na província de Satipo, região de Junín, no Peru, foi sentido no município do Jordão, no interior do Acre, por volta das 12h deste domingo, horário local. O abalo também foi percebido por pessoas que residem em Rio Branco. O tremor ocorreu a 20 km de profundidade, 60 km ao norte de Satipo.

O radialista Mauro Brito estava em casa na hora do tremor e diz que ele e várias pessoas na cidade do Jordão sentiram o tremor.

“Foi forte. Eu estava em casa. Os vizinhos também sentiram”, conta ele. Não há registro de danos materiais.

O jornal Diário Correio, do Peru, destacou que o terremoto foi acompanhado de algumas réplicas na região de Junín neste domingo.