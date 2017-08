Sobrinho ameaça tio com terçado e morre após levar paulada na cabeça, no Calafate

Da redação ac24horas 13/08/2017 07:00:18

Um sobrinho ameaçou um tio com um terçado e morreu após levar uma paulada na cabeça. O fato aconteceu na tarde deste sábado (12), na Rua Cruzeiro do Sul, no Pólo Geraldo Mesquita, região do Bairro Calafate, em Rio Branco.

A vítima Edson Conceição da Costa, de 35 anos, segundo o informado por testemunhas à polícia, chegou em casa alcoolizado e em posse de um terçado teria tentado matar o tio, de nome não divulgado. Para se defender, o tio teria se apossado de um pedaço de madeira e acertou o sobrinho fatalmente na cabeça. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, mas só pode constatar o óbito.

O caso está sobre a responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp). O tio não foi localizado pela polícia e está sendo procurado.